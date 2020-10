Da Hakimi a Vidal: tutti i trasferimenti dell'Inter

Antonio Conte è stato ascoltato. E accontentato. L'Inter si è mossa in maniera forte e precisa sul mercato, regalando al suo allenatore soprattutto giocatori di esperienza e personalità che potessero allungare numericamente e qualitativamente la rosa nerazzurra. Il colpo copertina è chiaramente Achraf Hakimi, ma Conte sarà rimasto soddisfatto soprattutto dell'arrivo di Arturo Vidal dopo almeno 3 sessioni in cui l'Inter si era interessata al cileno. In uscita non si è però concretizzato l'addio di Radja Nainggolan, a lungo nel mirino del Cagliari ma il cui addio è sfumato nelle ultime ore di trattative.

Le operazioni in entrata

Matteo Darmian (D) (Parma) DEF

Arturo Vidal (C) (Barcelona) SVI

Andrea Pinamonti (A) (Genoa) DEF

Darian Males (A) (Luzern) DEF

Aleksandar Kolarov (D) (Roma) DEF

Georgios Vagiannidis (D) (Panathinaikos) SVI

Alexis Sanchez (A) (Manchester United) SVI

Achraf Hakimi (D) (Real Madrid) DEF

Ionuț Radu (P) (Parma) FP

Le operazioni in uscita

Lorenzo Pirola (D) (Monza) PRE

Dalbert (D) (TA Rennes) PRE

Georgios Vagiannidis (D) (Sint-Truiden) PRE

Diego Godin (D) (Cagliari) SVI

Andreaw Gravillon (D) (Lorient) PRE

Eddie Salcedo (A) (Hellas Verona) PRE

Antonio Candreva (C) (Sampdoria) DEF

Sebastiano Esposito (A) (Spal) PRE

Darian Males (A) (Genoa) PRE

Lucien Agoume (C) (Spezia) PRE

Edoardo Vergani (A) (Bologna) PRE

Borja Valero (C) (Fiorentina) SVI

Federico Dimarco (D) (Hellas Verona) PRE

Tommaso Berni (P) SVI

Gabriel Brazão (P) (Real Oviedo) PRE

Valentino Lazaro (C) (Borussia Mönchengladbach) PRE