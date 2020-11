Da Higuain a Morata, da Sarri a Pirlo: il tridente dei sogni è ancora una chimera

Come Higuain con Dybala e Ronaldo. Il tridente delle meraviglie, per Andrea Pirlo come per Maurizio Sarri, resta una chimera. Quest'anno è certamente differente, è una stagione senza sosta e per gli esperimenti c'è ben poco spazio. Quando le gare sulla carta son meno probanti, lo dimostra l'assenza del portoghese contro il Benevento in Campania, meglio far riposare una stella anziché provarle tutte e tre insieme. Cristiano, evidentemente, vuol continuare a battere i record di Champions, e giocherà nonostante la Juventus sia già qualificata, sia per se, sia per il primato nel girone. Ma per lui con Morata e Dybala, ancora è presto.

"Vorrei ma non posso" Sembra questo, di fatto, il pensiero tradotto dello sguardo di Pirlo quando gli vien posta la domanda. E' ingolosito, come e più di Sarri, dal vedere i tre attaccanti tutti insieme. Però Dybala è al punto più basso della forma, Ronaldo ha trentacinque anni nonostante tutto ed è reduce dal Covid. Morata è il più in palla e lo score sta superando le più rosee aspettative. Sarri non li schierava per scelta, tattica e filosofica. Higuain con la Joya e il portoghese avrebbero rotto i suoi equilibri tattici. Pirlo ci vuol provare e lo farà. Solo che in questa stagione, ancora, sembra improbo azzardare, e poi sarebbe farlo per una volta soltanto. Vuole continuità anche dai sogni. Ci sarà tempo. Ma non adesso.