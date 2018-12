© foto di Imago/Image Sport

Il Corriere dello Sport oggi in edicola fa il punto su Zlatan Ibrahimovic e sul Milan. "Vogliamo fare di tutto per arrivare tra le prime quattro", ha detto Paolo Maldini. Il trentasettenne è un obiettivo caldo mentre per gli altri reparti c'è l'esperienza dal Chelsea di Cesc Fabregas e di Tim Cahill.