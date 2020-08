Da intoccabile a cedibile: l'Inter mette Brozovic sul mercato. E chiede 40 milioni

L'Inter ha deciso, spiega Gazzetta.it. Marcelo Brozovic è sul mercato. Il croato è fuori dai piani di Antonio Conte e i nerazzurri vogliono fare plusvalenza con la sua cessione. Prezzo fissato per farlo partire da Milano è 40 milioni di euro, così Brozovic finisce in una lunga lista di ex intoccabili in Serie A.