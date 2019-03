Cinque nomi per la difesa della Lazio. A fare il punto sul casting del club biancoceleste il 'Corriere dello Sport' oggi in edicola, che svela i nomi che in questo momento stanno analizzando il ds Tare e il presidente Claudio Lotito: si tratta di Jemerson (Monaco), Diogo Carlos (Nantes), Bruno Viana (Sporting Braga), Gabriel Paulista (Valencia) e Sidnei (Betis Siviglia)