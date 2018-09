Da Joao Mario a Kean, ma non solo: sei esuberi di lusso in Serie A

© foto di Federico Gaetano

Mattia Destro, Moise Kean, Joao Mario, Riccardo Montolivo, Cristian Zapata e Alessandro Matri. Sono questi, secondo La Gazzetta dello Sport, i sei esuberi di lusso della Serie A. Nessuno di loro riesce a trovare spazio nei rispettivi club, che non hanno lasciato in estate per disparati motivi: chi per l'età avanzata, chi per motivi di bilancio, chi perché poco in forma. E adesso sono lontani dai campi, anche se sperano di conquistare qualche minuto rispettivamente con Bologna, Juventus, Inter, Milan e Sassuolo.