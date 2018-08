Da Joao Mario a Niang. Le ultime ore del mercato degli esuberi

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Le società italiane - sottolinea oggi il Corriere della Sera - in questi ultimi giorni di mercato che coinvolgono svincolati ed esuberi sono impegnate soprattutto nel tentativo di snellire le rose. L’Inter ha due casi ingombranti: Joao Mario e Candreva. Alla fine potrebbero restare tutti e due, ma rischiano di giocare poco o nulla. Il Milan, dopo aver acquistato Laxalt, aveva accarezzato l’idea di cedere Rodriguez al PSG. I problemi al cuore di Strinic hanno bloccato tutto. Alla fine potrebbe andarsene Halilovic: Girona e Espanyol hanno fatto un’offerta. Fiorentina e Lazio hanno 4-5 esuberi da piazzare. Ma Lotito deve soprattutto fare muro su Milinkovic-Savic. Cosa succederà se il Real Madrid si presenterà con una proposta da 150 milioni? I tifosi del Toro infine si chiedono come cambieranno le gerarchie in attacco dopo l’arrivo di Zaza: oltre a Niang, potrebbe fare le valigie Iago Falque, ma solo se chiederà di andarsene. Altrimenti potrebbe toccare a Ljajic.