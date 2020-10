Da Kalinic a Kumbulla: tutti i trasferimenti dell'Hellas Verona

Nikola Kalinic è stata la ciliegina sulla torta sul mercato dell'Hellas Verona. Per l'attaccante croato la società del presidente Setti ha fatto uno sforzo economico importante, facendolo arrivare a titolo definitivo dall'Atletico Madrid. Nelle ultime ore è arrivato anche il rinforzo difensivo a lungo richiesto da Juric, ovvero Federico Ceccherini dalla Fiorentina. In uscita ovviamente le attenzioni sono rivolte all'addio di Marash Kumbulla, mentre gli addii di Amrabat e Rrahmani erano già stati formalizzati lo scorso gennaio.

Le operazioni in entrata

Nikola Kalinic (A) (Atlético Madrid) DEF

Federico Ceccherini (D) (Fiorentina) PRE

Bruno Amione (D) (Belgrano) DEF

Ronaldo Vieira (C) (Sampdoria) PRE

Eddie Salcedo (A) (Inter) PRE

Ebrima Colley (A) (Atalanta) PRE

Andrea Favilli (A) (Genoa) PRE

Antonín Barák (C) (Udinese) PRE

Marco Benassi (C) (Fiorentina) PRE

Luka Ilic (A) (Manchester City) PRE

Federico Dimarco (D) (Inter) PRE

Adrien Tamèze (C) (Nice) DEF

Koray Günter (D) (Genoa) DEF

Giangiacomo Magnani (D) (Sassuolo) PRE

Ivor Pandur (P) (Rijeka) DEF

Kevin Rüegg (D) (Zurich) DEF

Mert Çetin (D) (Roma) PRE

Le operazioni in uscita

Lubomir Tupta (A) (Ascoli) PRE

Mariusz Stępiński (A) (Lecce) PRE

Antonino Ragusa (A) (Brescia) PRE

Salvatore Bocchetti (D) (Pescara) PRE

Deian Boldor (D) (Potenza) SVI

Marash Kumbulla (D) (Roma) PRE

Jure Balkovec (D) (Karagümrük) SVI

Andrea Badan (D) (Oldham Athletic) SVI

Liam Henderson (C) (Lecce) DEF

Fabio Borini (A) SVI

Luca Marrone (C) (Crotone) DEF

Giampaolo Pazzini (A) SVI

Alessandro Crescenzi (D) (Cremonese) DEF

Amir Rrahmani (D) (Napoli) FP

Sofyan Amrabat (C) (Fiorentina) FP