Da Kluivert a Mkhitaryan, la Roma non ha più solo Dzeko ma l’Atalanta è ancora lontana

Nel momento di massimo caos della Serie A dovuto all’emergenza Coronavirus, la Roma sembra trovare più stabilità dopo un avvio di 2020 da incubo. Tre vittorie nelle ultime quattro disputate e non solo. La squadra di Fonseca sta via via ritrovando fiducia e anche gioco, ma soprattutto ha fatto registrare un cambio di marcia importante sul piano dei gol fatti. Da inizio stagione, infatti, i giallorossi hanno faticato nel mandare in rete con continuità tutti quei giocatori offensivi che non fossero Dzeko, costringendo il bosniaco agli straordinari. Basti pensare a quando Edin dovette giocare con la mascherina protettiva dopo l’operazione per la riduzione della frattura allo zigomo.

KLUIVERT&CO - Dalla gara d’andata con il Gent a domenica con il Cagliari, la Roma ha segnato 10 gol e di questi solo uno lo ha fatto il 9 giallorosso. Rendimento che ha portato Fonseca a escludere Dzeko dall’undici titolare per farlo rifiatare e a riscoprire un giocatore come Kalinic, tornato al gol dopo quasi 14 mesi d’astinenza. Il croato, insieme a Mkhitaryan, Under, Kluivert, Carles Perez e Kolorav rappresentano le restanti reti (9) messe a segno nelle ultime 4 partite tra campionato e coppa. Cambio di passo notevole se pensiamo alle precedenti quattro gare con Lazio, Sassuolo, Bologna e Atalanta, dove la Roma ha trovato la via del gol 6 volte e la metà di queste con Dzeko. Kluivert, intanto, con 2 marcature negli ultimi 4 giorni è anche diventato il secondo miglior marcatore dei giallorossi con 7 reti totali.

PARAGONE - Ancora poche se paragonate a quelle dei principali competitors: su tutti l’Atalanta, squadra con la quale Fonseca condivide la corsa alla Champions League. Prendendo in esame solamente il campionato i bergamaschi viaggiano praticamente al doppio dei giallorossi. Settanta, infatti, sono le reti in 25 partite di Serie A e con già tre giocatori (Ilicic, Muriel e Zapata) in doppia cifra. Gosens, quarto miglior marcatore dei bergamaschi in campionato, ha realizzato sette reti, le stesse di Kluivert considerando anche le coppe. Dunque la strada intrapresa dalla Roma è quella giusta, ma il cammino per raggiungere l’Atalanta e quindi la Champions è ancora lungo.