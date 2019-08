Da Kouamé a Thiago Maia e alle uscite: il punto sul mercato del Genoa

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Una rivoluzione, l'ennesima, per il Genoa. Solo che stavolta ogni colpo, ogni uomo, sembra arrivato in concerto con la volontà di Aurelio Andreazzoli. Il regista d'esperienza, Schone. Il trequartista, Saponara. La prima punta giovane, Pinamonti. E via discorrendo, in un'altra estate di cambiamento ma ben più che ragionato per Enrico Preziosi.

Il regista come ciliegina Dice Aurelio Andreazzoli, tecnico del Grifone: "Manca solo un attaccante? Ne abbiamo sei e sono tanti, non credo ci manchi qualcosa". Il focus principale, senza fretta, è sul centrocampo. Uno da far giocare insieme a Lasse Schone in caso di 3-4-1-2 o da interno nei tre in mediana con Saponara dietro all'unica punta. Il nome di Thiago Maia del Lille è caldo, più difficile invece Lucas Biglia. Potrebbe partire in mezzo Oscar Hiljemark, con lui anche Sandro.

Il futuro di Kouamé Quello di Christian Kouamé è sicuramente il nome principe sul mercato del Grifone. Può partire, c'è il Sassuolo ma anche tante big all'estero. Andreazzoli e Preziosi ragionano già dell'eventuale erede della punta che potrebbe garantire cassa pesante al Genoa. Nomi però al momento top secret sui quali il club lavorerà dopo Ferragosto.