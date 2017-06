Da Kownacki a Falcinelli: la Samp vuole sistemare l'attacco

© foto di Carmelo Imbesi/Image Sport

La Sampdoria si rifa il look. Il mercato della formazione blucerchiata è entrato nel vivo con la dirigenza intenta a fornire a Marco Giampaolo una squadra rinforzata in ogni reparto per il prossimo campionato. Le energie del club del presidente Massimo Ferrero si sono concentrate sull'attacco che non potrà più godere delle prestazioni di Patrik Schick. Il giocatore ceco è promesso alla Juventus, siamo ormai allo scambio dei documenti, ma nel caso in cui Allegri decida di mandarlo in prestito i liguri avrebbero una sorta di prelazione. Non si può lavorare nel campo delle eventualità e allora la squadra mercato doriana è a caccia di sostituti all'altezza anche perchè la permanenza di Luis Muriel, corteggiatissimo in Italia e non solo, non è certa. Il primo nome che circola è quello di Dawid Kownacki. Attaccante polacco classe 1997 ha realizzato quest'anno 12 reti in 33 presenze fra campionato, Coppa di Polonia e squadra B e per questo viene accostato ad un certo Lewandowski. Il Lech Poznan chiede una cifra troppo alta per il club di Corte Lambruschini, circa 4 milioni di euro, per cui la trattativa per il giocatore polacco è in stallo. La Samp però non sta con le mani in mano e nella giornata di ieri è stata presentata al Sassuolo un'offerta da 10 milioni per Diego Falcinelli. Protagonista di un grande campionato con la maglia del Crotone, l'attaccante di Marsciano ha contribuito alla salvezza della formazione pitagorica con i suoi 13 gol. Il club ligure vorrebbe portarlo all'ombra della Lanterna ma bisogna attendere la risposta dall'Emilia Romagna. Il mercato blucerchiato è pronto al decollo.