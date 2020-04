Da Kulusevski a Rrahmani, fino a Petagna e Amrabat: servono proroghe per i contratti

Secondo quanto riportato dall'edizione odierna de La Gazzetta dello Sport la stagione dovrebbe terminare il 2 agosto, mentre gli accordi contrattuali tra giocatori e società scadono il 30 giugno. Un discorso differente se il calciatore sa già dove si trasferirà. Dejan Kulusevski, ad esempio, è impaziente di trasferirsi alla Juventus, anche se per gratitudine non può non chiudere la stagione al Parma. Tutto questo vale anche per il Napoli che al mercato di gennaio ha acquisito Rrahmani dal Verona e Petagna dalla SPAL. La proroga quindi va formalizzata in maniera adeguata. Così come capita per Amrabat, lasciato a Verona in prestito dalla Fiorentina dopo l’affare al mercato di gennaio.