Da Lecce a Lecce, stavolta Pioli non si fa ingabbiare. Milan, un poker per l'Europa

Dopo la Coppa Italia il Milan ritrova il campionato contro quello che è stato il primo avversario di Stefano Pioli sulla panchina dei rossoneri. E se a San Siro l'esordio del tecnico fu rovinato da una magia di Calderoni che portò a un clamoroso 2-2 finale, stavolta il Diavolo non si fa ingabbiare dai salentini e si permette persino di dilagare: 4-1 il finale che rilancia le ambizioni europee. Grande la prova di Hakan Calhanoglu che, sebbene non sia entrato nel tabellino dei marcatori riesce a mettere lo zampino in tutte e quattro le reti. Nota stonata l'infortunio di Simon Kjaer che lascia in apprensione Stefano Pioli. Il Milan, ricordiamo, ha perso per tutta la stagione Musacchio mentre Duarte è sulla via del ritorno, ma non gioca una partita ufficiale da novembre.