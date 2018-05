Da Lichtsteiner a Marchisio: Juve, cosa faranno i magnifici cinque?

© foto di www.imagephotoagency.it

Akira Kurosawa celebrava i sette samurai, John Sturges i magnifici sette, la Juve ha i magnifici cinque. Gli uomini dei sette scudetti: si possono contare su una mano, ma non altrettanto si può dire dei tricolori che hanno vinto. In ordine non casuale: Stephan Lichtsteiner, Gianluigi Buffon, Claudio Marchisio, Andrea Barzagli e Giorgio Chiellini.

Il pendolino svizzero, fronte partenze, ha una situazione chiara: lascerà la Juventus e continuerà a giocare. Dove, non si sa. Ha spiegato lui stesso che non andrà al Borussia Dortmund, ora si apre un nuovo capitolo di un futuro tutto da scrivere. Ma la standing ovation dell'Allianz Stadium resterà l'ultimo atto di un amore corrisposto, anche se fatto di alti e bassi. Due volte escluso dalla lista Champions, due volte vi è rientrato: Licht ha saputo prendersi e riprendersi la Juventus, oltre che i suoi tifosi.

Certezze, fronte permanenze, anche per Chiellini: sarà il capitano del dopo-Buffon, poi un dirigente della Juventus, come suo fratello Claudio. Ha già studiato, peraltro, il dottor Chiellini: dal campo alla scrivania, ha già un'idea chiara del suo futuro. Come Barzagli, anche se a tempo meno lungo: il difensore toscano rinnoverà il contratto con la Juventus. Quando? A breve, nessuno ha parlato di addio e sarebbe strano nella giornata degli addii.

Il più emozionante, senza dubbio, è stato quello a Buffon: il capitano ha già deciso e spiegato. Alla Juve, d'ora in poi, solo dietro una scrivania. Non sembra pronto per questo destino, almeno non nell'immediato: il PSG bussa alla porta, Superman si fermerà un attimo, metterà gli occhiali da Clark Kent e deciderà entro giugno cosa fare. Resta una domanda: potremmo aver assistito all'addio, silenzioso, di Claudio Marchisio? Il principino, in campo, è diventato un corpo estraneo nell'ultima stagione. È stato convocato da Mancini, ma il suo futuro bianconero è tutto da scrivere. La separazione, al momento, non è l'ipotesi più quotata: sembra presto, comunque, per la MLS. Ma, nella ristretta cerchia dei magnifici cinque, sembra davvero quello col futuro meno chiaro.