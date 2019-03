© foto di PhotoViews

Il Napoli, col ds Giuntoli ed il tecnico Ancelotti, ha già iniziato a programmare il mercato della prossima stagione, scrive la Gazzetta dello Sport. Ed in particolare le trattative già impostate viaggiano su tre direzioni precise: una va in Olanda, dove gioca Hirving Lozano. Il PSV chiede 40 milioni, il messicano accetterebbe un ingaggio da 2 a stagione. Un'altra porta in Germania, a Berlino, dove nell'Hertha gioca Valentino Lazaro, 22enne mediano che costa 20 milioni. In Spagna, a Villarreal, c'è invece Pablo Fornals, centrocampista chiesto da Ancelotti già a gennaio che potrebbe raccogliere l'eredità di Allan il prossimo giugno. Per portarlo in Italia servirà pagare la clausola da 30 milioni di euro.

Restando all'interno dei confini della Serie A, gli osservati speciali sono Manuel Lazzari, valutato 20 milioni dalla SPAL, e Jordan Veretout per il quale la Fiorentina non scende dalla richiesta di 30 milioni. Momentaneamente raffreddatosi, per la rosea, l'interesse per il genoano Christian Kouame.