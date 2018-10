Da Malcom a Pastore: i grandi colpi dell'estate che per ora non incidono

Il Messaggero oggi in edicola racconta dei grandi colpi d'estate che per adesso hanno fatto flop. All'estero sono tempi duri per tanti vecchi obiettivi delle italiane come Malcom, Vidal (Barcellona), Golovin (Monaco), Mariano Diaz (Real Madrid), Fabinho (Liverpool) e Odriozola (Real Madrid). Il primo è stato inserito dalla rivista Diez nella lista degli acquisti peggiori della storia catalana. Anche in Italia fioccano i nomi: Caldara e Bakayoko al Milan, Keita e Vrsaljko all'Inter, spiega il giornale romano. Poi Pastore alla Roma, Badelj alla Lazio, Pjaca alla Fiorentina, Jankto alla Sampdoria e Campbell al Frosinone.