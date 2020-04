Da Mancini a Cassani fino ai colleghi di una vita. Il ricordo di Franco Lauro, scomparso oggi

E' scomparso a solo cinquantanove anni, stroncato da un malore improvviso, uno dei volti più noti del giornalismo sportivo italiano. Franco Lauro, collega di Rai Sport, voce e volto di calcio e basket, ciclismo, che sui social è stato ricordato con amore e affetto dai colleghi di una vita, dai rappresentanti delle istituzioni, dai ct dell'Italia del pallone e delle due ruote, Mancini e Cassani.

Ciao Franco uomo e giornalista di altri tempi😢😢R.I.P pic.twitter.com/XLcY3kTxky — Roberto Mancini (@robymancio) April 14, 2020

Ci sono notizie che ti lasciano solo tristezza. Come quella che mi ha dato poco fa mio figlio. “babbo, è morto #francolauro”. Non sono riuscito a dire nulla. Riposa in Pace Franco. — Davide Cassani (@davidecassani) April 14, 2020

Un amico. Non ci credi quando squilla il telefono e ti dicono che un infarto se l'è portato via. Così. Oggi. Un abbraccio alla famiglia di Franco Lauro. So quanto amavi questo lavoro. — riccardo cucchi (@CucchiRiccardo) April 14, 2020

Atlanta, Pechino, Sidney, Atene, Studi, dirette, tg, risate, parole, educazione, classe assoluta, pura cristallina. Un pezzetto di cioccolato insieme venerdì. I giornali sotto il braccio. Un saluto. Un sorriso. Il tuo lo porto con me Franco. Per sempre ❤️ — AlessandraDeStefano (@destefanoaless) April 14, 2020

Non è possibile.

Stavamo chiacchierando a distanza pochi giorni fa.

È veramente un anno infame. Ciao Franco con Vincenzo in regia farete una telecronaca di basket da paura. — Alessandro Antinelli (@AleAntinelli) April 14, 2020

Domenica sera aveva condotto il tg di Raisport con la dedizione di sempre. “A Pasqua mi piacerebbe un messaggio di speranza in apertura. Cosa dici, propongo le parole di Mancini?”. Proposta accettata dal responsabile del notiziario. Franco era attento, preparato e sul pezzo. https://t.co/X0LGrvwBJn — Aurelio Capaldi (@AurelioCapaldi) April 14, 2020

Per una volta non sono le immagini a rubarci il cuore.

Ma la voce. Quella inconfondibile di Franco Lauro. Che ha raccontato alcuni dei momenti più alti del nostro sport. E che non dimenticheremo mai. CIAO FRANCO!#Italbasket pic.twitter.com/Ka6OlJzvBH — Italbasket (@Italbasket) April 14, 2020