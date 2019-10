Da Mancini a Pastore: la Roma zoppa di Fonseca è una squadra

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Quattordici infortuni e ritrovarsi squadra vera. Javier Pastore all'improvviso tornato ad esprimersi sui livelli del passato. La Roma che si scopre quarta forza del campionato. E i meriti di Paulo Fonseca in tutto ciò. Il giorno dopo il 4-0 rifilato a un'Udinese mai in partita, sembra tutto bello in casa dei giallorossi. Che nel momento di crisi hanno saputo trovare un proprio equilibrio e rimanervi lì, magnificamente sospesi più in alto delle teste dei propri avversari.

Che bravo Mancini. Con il Flaco, la scoperta dell'ex Atalanta come mediano è una delle più preziose che il tecnico portoghese abbia saputo fare. Ha sorpreso in molti, ma i dati sono dalla sua: in Europa League è stato il secondo giocatore più cercato dai compagni dopo Veretout, con una percentuale di passaggi riusciti nettamente superiore a quella dell'ex Fiorentina (88% contro 73%). Nella vittoria sul Milan ha toccato lo stesso numero di palloni dell'avversario Biglia (regista nato), con una precisione anche qui superiore all'argentino (seppur di poco: 90 a 89%). Ieri contro i friulani, infine, è arrivato a 69 tocchi (primo dei suoi) con precisione all'88%. Sono numeri dovuti anche al fatto che non forzi la giocata: una scelta più che comprensibile, ma sta di fatto che i compagni possono cercarlo e trovarlo senza paura che sbagli. E non è poco.

Il Pastore ritrovato. Fonseca l'ha provato a centrocampo, ma in questo caso l'esperimento non ha funzionato. E allora l'ex allenatore dello Shakhtar lo ha riportato nel suo habitat naturale, la trequarti che non ha quasi mai frequentato in pianta stabile negli ultimi anni (dato lo scorso minutaggio a Parigi). Risultato? Il Flaco ha ripreso a disegnare calcio: tra i migliori sia contro il Milan che contro l'Udinese.

Recuperare gli infortunati resta una necessità. Perché i capitolini continuano ad avere diverse e pesanti defezioni, che a lungo torneranno a far sentire il loro peso. Fin qui, però, Fonseca è riuscito a fare di necessità virtù, reinventando e riscoprendo i suoi giocatori. Mancini, Pastore, quel Zaniolo che abbiamo già celebrato. E poi Dzeko che continua a segnare, leader vero a tutto tondo. Qualche piccola grana qui e lì (Florenzi ha giocato 18 minuti nelle ultime tre partite), ma la Roma va. E può togliersi parecchie soddisfazioni.