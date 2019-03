Da Maradona a Del Piero, fino a Messi: le standing ovation più famose

La standing ovation che il Benito Villamarin di Siviglia ha riservato a Leo Messi dopo aver segnato il suo terzo gol nel 4-1 con cui il Barcellona ha battuto il Betis ieri sera è solo l'ultima di una lunga serie di attestati di stima rivolti dai tifosi di casa nei confronti degli avversari. Marca ha ricordato i tributi più celebri:

1982/83 - Real Madrid-Barcellona 2-2: il Santiago Bernabeu si inchina a Diego Armando Maradona, che segna il gol del momentaneo 0-2.

2002/03 - Manchester United-Real Madrid 4-3: una delle ultime notti magiche regalate dal Fenomeno per eccellenza, Ronaldo Luis Nazario de Lima. Il brasiliano segna tre gol a Old Trafford, che lo omaggia.

2005/06 - Real Madrid-Barcellona 0-3: il trionfo blaugrana al Bernabeu grazie a una prova sublime di Ronaldinho, autore di una doppietta e applaudito da tanti tifosi rivali.

2008/09 - Atletico Madrid-Barcellona 1-3: al primo anno di Guardiola, Messi offre una delle sue prestazioni migliori in Copa del Rey. Tripletta al Vicente Calderon e pubblico in visibilio.

2008/09 Real Madrid-Juventus 0-2: Pinturicchio incanta il Bernabeu pochi giorni prima di compiere 34 anni. Due reti per lui e pubblico in piedi al momento della sua uscita dal campo.

2010/11 - Espanyol-Barcellona 1-5: nonostante l'importanza della partita e la pesante sconfitta, i tifosi di casa riservano un caloroso saluto a Iniesta, che aveva dedicato la sua rete in finale di Coppa del Mondo a Jarque.

2014/15 - Athletic Club-Barcellona 2-5: la Catedral esalta la prestazione del Barcellona e in particolare quella di Xavi, che si prende la standing ovation di tutto lo stadio.

2015/16 - Real Madrid-Roma 2-0: nonostante la sconfitta e i pochi minuti giocati, serata indimenticabile per Francesco Totti. Da brividi l'accoglienza del Bernabeu per il capitano giallorosso, alla sua ultima presenza in Champions League.

2017/18 Juventus-Real Madrid 0-3: la notte dell'alieno, l'episodio che forse ha avvicinato Cristiano Ronaldo alla Juventus, che ha fatto nascere la scintilla. CR7 firma una doppietta, segnando anche con una rovesciata da antologia. Il pubblico dell'Allianz Stadium si alza in piedi estasiato. Il Real eliminerà la squadra di Allegri e vincerà la sua terza Champions consecutiva, ma non riuscirà a trattenere il portoghese.