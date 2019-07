Da Mariano Diaz a Veretout: quando sul mercato è sempre Roma-Milan

© foto di Giacomo Morini

Il mercato è fatto di voci, alleanze, accelerate e frenate, ma sopratutto di mosse e contromosse. Nel più delle volte è una sfida a scacchi. Può durare lo spazio di poche ore o settimane intere, ecco nel caso di Roma e Milan, il duello è cominciato con la fine della passata stagione. I giallorossi prendono lo “Zorro” degli allenatori (Fonseca) e i rossoneri rispondono con lo “Zorro” dei dirigenti (Boban). Adesso, però, l’attenzione è spostata sugli acquisti da fare per l’anno che verrà.

VERETOUT - Una vera e propria telenevola è rappresentata dalla trattativa che potrebbe portare Veretout lontano da Firenze. Il centrocampista è partito per il ritiro viola a Moena, ma non figura nella lista dei convocati per l’International Champions Cup. Lo stesso Montella ha confermato che la società sta trattando, ma ora resta da capire se il francese arriverà a Fiumicino o a Malpensa. Nella giornata di ieri si devono registrare due passaggi importanti. Il primo intorno all’ora di pranzo con l’incontro tra Milan e Fiorentina. I rossoneri si sarebbero avvicinati alla richiesta del club di Commisso. Al giocatore, però, piacerebbe ancora di più la proposta della Roma da quasi 3 milioni netti a stagione. Il secondo passaggio, invece, sono stati i contatti nel tardo pomeriggio proprio tra Pradè e i giallorossi. Le offerte sono praticamente simili, ora spetta a Veretout scegliere tra le due.

GLI ALTRI - “Fonseca o Giampaolo, questo è il problema”, pensa il francese parafrasando Shakespeare. E non è l’unico. Già, perché nel mercato sono tanti i duelli e gli incroci di mercato con il Milan. Mancini, ad esempio, era stato opzionato da Monchi a gennaio, poi il cambio di diesse e una leggera frenata da parte di Petrachi hanno permesso a Maldini di inserirsi. Discorso simile per Mariano Diaz del Real Madrid. A Trigoria lo vedono come piano B qualora non si dovesse arrivare a Higuain, mentre a Milano ne hanno parlato con i Blancos in occasione di un viaggio in Spagna della dirigenza del Diavolo per un’operazione da circa 20 milioni. Attenzione poi alle opportunità. Alla Roma piace Suso da tempo e Giampaolo vorrebbe Schick dopo averlo allenato già alla Sampdoria. I club, allora, potrebbero mettere da parte l’ascia di guerra per far fronte comune e accontentare i due mister. Intanto la prima battaglia potrebbe aggiudicarsela la Roma per Veretout, ma la “guerra” è ancora lunga e il risultato sarà dato solamente dal piazzamento di fine stagione.