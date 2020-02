Da Materazzi a Nakata: la Top 11 del Perugia di Gaucci

© foto di Federico De Luca

Vulcanico, latitante, innovatore: vi abbiamo già raccontato Luciano Gaucci, storico presidente del Perugia e tanto altro, scomparso nella giornata di oggi. L'imprenditore romano, però, è stato anche un grande appassionato di calcio. Abbiamo provato a stilare una top 11 del Perugia degli anni d'oro. Il modulo? 3-5-2, il marchio di fabbrica di Serse Cosmi.

Zeljko Kalac: impossibile non premiare il portiere del nono posto, la stagione che valse al Perugia la seconda storica partecipazione alla Coppa UEFA. Arrivato nell'estate 2002 con Sebastiano Rossi, il gigante australiano riuscì a spodestare il più esperto e più titolato collega dal ruolo di titolare. Tre stagioni e una retrocessione dopo, passò al Milan.

Traianos Dellas: il suo apportò alle sorti degli umbri, in realtà, fu piuttosto marginale. Ma grazie al Perugia il centrale greco riuscì a conquistarsi la chiamata della Roma. D'altra parte, non avesse litigato sarebbe probabilmente rimasto in Umbria più a lungo: gli anni d'oro di Gaucci erano anche questi.

Marco Materazzi: due pezzi di vita, '97/98 e poi di nuovo dal '99 al 2001, prima di trasferirsi all'Inter. Le esperienze che gli anno cambiato la vita, portandolo alla ribalta nel grande calcio. Indimenticabile la stagione 2000/2001, quella dei 12 gol in campionato: Matrix detiene ancora il record di reti segnate da un difensore. Campione del mondo 2006.

Mauro Milanese: lui dall'Inter arrivava. Difensore giramondo, prima del Perugia aveva vestito anche le maglie di Napoli e Parma. Tra i pilastri, nell'era migliore degli anni d'oro.

Zé Maria: una delle tante icone della squadra di Cosmi, con quella chioma platinata. In Italia lo portò il Parma. Quando arrivò al Perugia sembrava un affare sbagliato, tant'è che tornò in Brasile, cambiando tre squadre in un anno. Poi il 3-5-2 e la sua consacrazione: 131 presenze, fino a conquistare anche lui la chiamata dell'Inter.

Hidetoshi Nakata: senza grossi dubbi, il più forte calciatore giapponese di sempre. Di sicuro, l'unico in grado di affermarsi a 360° nel calcio europeo, tanto da diventare protagonsita degli spot Nike. Costò 3 milioni e mezzo di dollari, venne rivenduto alla Roma per 30 miliardi di lire.

Gennaro Gattuso: lui da Perugia scappò, dopo esservi cresciuto, ai Glasgow Rangers. "Preferiamo che Rino smetta di giocare, piuttosto che vederlo nelle mani di quello là". Cioè Gaucci, che era anche un presidente difficile da trattare. Quindi non sappiamo come Ringhio prenderà l'inserimento in questa top11. Per quello che ha fatto poi nel corso della sua carriera, impossibile non menzionarlo.

Fabio Liverani: scelta complicata, ma puntiamo su di lui, che peraltro esplose nella Viterbese, proprio durante la presidenza Gaucci. Quindi a Big Luciano era legato due volte. Regista raffinato, non troppo mobile, dal sinistro fatato: le geometrie dipendevano da lui.

Fabio Grosso: dopo Materazzi e Gattuso, un altro campione del mondo. Prelevato dal Chieti in C2 a 24 anni, a Perugia giocò due stagioni e mezzo. Da esterno di centrocampo e da terzino sinistro: 91 presenze e 7 gol, poi il Palermo e infine Berlino.

Fabrizio Miccoli: una sola stagione, ma quella della Coppa Uefa. Ex Ternana, a Perugia è durato poco. Era l'uomo delle giocate, della tecnica, alle spalle di Vryzas. E la Juve lì si convinse di poter puntare su di lui.

Zizis Vryzas: partner in crime, appunto. Arrivato come misconosciuto attaccante greco, mise a segno 25 gol in 107 partite di campionato. Al Perugia diede anche un dispiacere, da giocatore della Fiorentina, nello spareggio che valse agli umbri la retrocessione.

In panchina, Serse Cosmi: più "gaucciano" di lui, impossibile. Perché i nomi degli allenatori passati dal Curi sono stati tanti: Mazzone, Boskov, Castagner, Novellino e ne dimentichiamo alcuni. Gli anni d'oro, però, sono quelli di Cosmi. E nessuno più di lui, con la sua coppola e la sua voce roca, ci rimanda al Perugia di Cosmi.