Da Matri-Vucinic a flash Douglas Costa: così è cresciuta la Juve in 7 anni

Manca solo la matematica, ma la Juventus in virtù di una differenza reti nettamente migliore di quella del Napoli può già festeggiare il suo settimo Scudetto consecutivo. La squadra bianconera è alle prese con la più lunga serie di Scudetti consecutivi nella storia della Serie A riuscendo a sfruttare il vuoto lasciato dalle milanesi per issarsi perennemente al vertice del calcio italiano.

Non solo, perché i campioni d'Italia sono costantemente migliorati e sono riusciti stagione dopo stagione a inserire tasselli fondamentali per risultare competitivi anche in Europa. Di seguito le formazioni tipo di questi sette anni stilate in base al maggior numero di presenze collezionate dai calciatori nelle singole stagioni.

Juventus 2011/12 (4-3-3) - Buffon; Lichtsteiner, Bonucci, Barzagli, Chiellini; Vidal, Pirlo, Marchisio; Pepe, Matri, Vucinic.

Juventus 2012/13 (3-5-2) - Buffon; Barzagli, Bonucci, Chiellini; Lichtsteiner, Vidal, Pirlo, Marchisio, Asamoah; Vucinic, Giovinco.

Juventus 2013/14 (3-5-2) - Buffon; Barzagli, Bonucci, Chiellini; Lichtsteiner, Vidal, Pirlo, Pogba, Asamoah; Tevez, Llorente.

Juventus 2014/15 (4-3-1-2) - Buffon; Lichtsteiner, Bonucci, Chiellini, Evra; Vidal, Marchisio, Pogba; Pereyra; Tevez, Llorente.

Juventus 2015/16 (3-5-2) - Buffon; Barzagli, Bonucci, Chiellini; Cuadrado, Khedira, Marchisio, Pogba, Evra; Dybala, Mandzukic.

Juventus 2016/17 (4-2-3-1) - Buffon; Lichtsteiner, Bonucci, Chiellini, Alex Sandro; Khedira, Pjanic; Cuadrado, Dybala, Mandzukic; Higuain.

Juventus 2017/18 (4-3-3) - Buffon; Lichtsteiner, Benatia, Chiellini, Alex Sandro; Khedira, Pjanic, Matuidi; Dybala, Higuain Douglas Costa.