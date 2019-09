Da Milik a Callejon, passando per Allan. Il punto sui rinnovi del Napoli

© foto di Federico De Luca

La rosa del Napoli vale 625 milioni, 60 milioni in più, soltanto la Juventus è davanti con un organico che vale 864 milioni di euro. Il Napoli ha costruito la sua forza sul mercato con la gestione dei movimenti in uscita riuscendo a non cedere nessun giocatore di prima fascia. E adesso - sottolinea il Corriere del Mezzogiorno - la sfida per dare seguito al percorso di crescita è nei rinnovi dei contratti.

Milik, Allan e Fabian Ruiz - In questo senso, la trattativa per il rinnovo del contratto di Milik è in corso con le parti più serene rispetto a qualche mese fa. Su Allan c’è una traccia di dialogo avviata ai tempi in cui fu respinto l’assalto del Paris Saint Germain, nei prossimi mesi dovranno esserci dei contatti con Alvaro Torres, agente di Fabian Ruiz, per discutere il contratto dopo i tentativi di Real, Atletico Madrid e Manchester United.

Callejon e Mertens - I due vanno in scadenza nel 2020, per lo spagnolo i discorsi sono in stand-by dopo i contatti risalenti a maggio, la sensazione è che prima o poi le parti raggiungeranno l’accordo a differenza di Mertens, dove non sembrano esserci i presupposti di un prolungamento.