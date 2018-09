Da Milik a Piatek: è la Serie A dei polacchi. Come mai in passato

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

In principio furono Wladyslaw Zmuda e, soprattutto, Zbigniew Boniek, il migliore transitato dalle nostre parti ma una vera mosca bianca. Poi, specialmente dopo gli anni 2000, ne sono arrivati molti altri, ma nessuno poteva aspettarsi l'exploit degli ultimi anni.

E' scoppiata una vera e propria Polonia mania in Serie A che non sembra in alcun modo volersi arrestare. Anzi. L'attuale capocannoniere della Serie A è polacco, così come il portiere della squadra campione d'Italia. Il Napoli, la principale antagonista della Juventus, insieme alla Sampdoria è quella che ne ha di più sotto contratto, anche se Igor Lasicki è attualmente al Wisla Plock per giocare con continuità.

Sono lontani i tempi in cui i migliori calciatori polacchi si trasferivano solo in Bundesliga, quando mezza Serie A si faceva scappare Robert Lewandowski perché diffidente nei confronti del mercato polacco. La rotta è ormai invertita e i frutti si vedono: la Serie A è sempre più Made in Poland, come mai in passato.

Calciatori polacchi in Serie A (4-4-2) - Szczesny; Bereszynski, Salamon, Cionek, Jaroszynski; Kownacki, Linetty, Zielinski Reca; Milik, Piatek. A disposizione: Skorupski, Dragowski, Marcjanik, Stepinski, Teodorczyk.