Da Milik a Wijnaldum, Inter a caccia del colpo a parametro zero

vedi letture

Inter a caccia di parametri zero. Come si legge sulle pagine del Corriere dello Sport, ai nerazzurri è stato offerto Maksimovic, che tratta ancora il rinnovo con il Napoli. Discorso diverso per Arek Milik, per il quale De Laurentiis chiede circa 20 milioni per il rinnovo. In Europa invece il parametro zero più "goloso" è Wijnaldum che però vorrebbe andare in Spagna (Barcellona in pole). Praticamente impossibile arrivare a David Alaba: l'austriaco ha un ingaggio fuori dalla portata dei nerazzurri.