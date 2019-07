Da Milinkovic a Luis Alberto: Lazio con l’incognita centrocampo

Fonte: Dall'inviato a Roma

Più incertezze che certezze. Al momento, in casa Lazio, questa è la situazione del centrocampo. È quasi impossibile prevedere come sarà composto a fine agosto, ai nastri di partenza della prossima Serie A. Il pericolo, che Inzaghi vuole evitare a ogni costo, è che il reparto venga rinnovato completamente. Anzi, meglio usare il termine ‘smantellato’. Perché c’è il serio rischio che possano salutare la Capitale sia Milinkovic che Luis Alberto. I due non sono stati messi sul mercato dalla società, che però ha fatto capire di essere disposta ad ascoltare e trattare qualora arrivassero delle offerte congrue. La quotazione dello spagnolo, quotidianamente accostato al Siviglia, è di 30-45 milioni: per meno non si muoverà. Per il serbo, invece, Lotito chiede almeno il doppio. Si parte da 100, con l’obiettivo di chiudere tra 80 e 90: Manchester United e PSG attendono sviluppi. Dall’Inghilterra sono sicuri che i Red Devils avrebbero scelto il laziale per sostituire Pogba, in uscita verso il Real.

Gli altri in uscita - Oltre i due ‘big’ bisogna allargare il discorso a tutti gli altri centrocampisti in rosa. Due sono sicuri di lasciare Roma: Badelj, su cui c’è la Fiorentina, e Berisha, che potrebbe tornare al Salisburgo. Murgia rimarrà a Ferrara, dopo i 6 mesi in prestito quest’anno, mentre Bruno Jordao è stato promesso al Benfica.

L'intoccabile - L’unica certezza adesso in mediana si chiama Lucas Leiva. Il play brasiliano, nominato ‘Player of the Season’ dai tifosi in un sondaggio lanciato dal club, è pronto per la sua terza stagione nella Capitale. Lui nello scacchiere di Inzaghi è di estrema importanza: non è un caso che l’anno scorso il periodo di maggior flessione della squadra è coinciso con la sua assenza per infortunio. Capitolo permanenze: rimarranno in biancoceleste anche Parolo e Cataldi, prossimo a rinnovare il suo contratto in scadenza nel 2020.