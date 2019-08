Da Milinkovic a un altro attaccante: il punto sul mercato della Lazio

© foto di Federico Gaetano

La Lazio potrebbe anche avere terminato qui il proprio mercato. Forse qualche uscita ma, a meno che non arrivi una super offerta dal Paris Saint Germain per Milinkovic-Savic, tutto rischia di essere in tono minore.

100 MILIONI PER IL SERBO - Lotito è stato più che chiaro a chi abbia chiesto informazioni per il centrocampista. Non c'è possibilità di scendere dalle tre cifre, che sia il Manchester United oppure il Paris Saint Germain. Ecco, i francesi sono molto interessati alle sue prestazioni, ma in mezzo al campo c'è l'imbarazzo della scelta. Invece l'Inter sembra più lontana, più che altro perché non c'è margine economico. Possibile la cessione di Durmisi, mentre Luis Alberto per ora è stato tolto dal mercato.

CONFERME IMPORTANTI - Correa è stato blindato nelle scorse ore, tanto che i biancocelesti lo hanno di fatto tolto dal mercato. Il suo contratto verrà rinnovato, come prolungato quello di Caicedo dopo qualche mese di battibecco. Possibile l'arrivo di un centrocampista - Fofana? - al posto di Badelj, mentre bisognerà capire se servirà un altro attaccante per completare il reparto: la SPAL chiede 30 milioni per Petagna, sono troppi.