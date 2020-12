Da Milinkovic-Savic e Koulibaly a Bailey, Ndidi e Maehle: il Genk è la miniera del talento d'Europa

Stagione 2014/2015: il Genk prende per poco più di 1 milione di euro dal Vojvodina, il centrocampista Sergej Milinkovic-Savic. Nello stesso anno promuove dalle giovanili Timothy Castagne e vende tra gli altri Kalidou Koulibaly al Napoli. In entrata, per una cifra irrisoria, di meno di 200mila euro, Wilfried Ndidi dai nigeriani del Nath Boys e gratuitamente Christian Kabasele dal KAS Eupen.

Bailey dal Trencin, cassa coi big Stagione successiva: Milinkovic-Savic viene venduto per un valore quasi venti volte superiore alla Lazio dopo un solo anno. In quel mercato, per meno di 1,5 milioni, il Genk prende Leon Bailey dal Trencin. Nel 2016/2017, arriva Omar Colley dal Djurgarden per 1,7 milioni e ne incassa quasi 40 dalle cessioni di Ndidi al Leicester City, Bailey al Bayer Leverkusen e di Kabasele al Watford.

Arrivano Malinovsky e Maehle Estate 2017/2018: il Genk riscatta per 2 milioni Ruslan Malinovski dallo Shakhtar Donetsk e per 1,3 Joakim Maehle dall'Aalborg. Nello stesso anno vende Castagne all'Atalanta, prodotto della propria cantera, per 6,5 milioni e l'anno successivo per 8 Colley alla Sampdoria. Intanto cede pure Alejandro Pozuelo per 9 milioni al Toronto dopo averlo preso gatis tre anni prima.

L'estate più ricca Estate 2019: Leandro Trossard, prodotto della cantera da anni in prestito prima di esplodere tra i big, parte per 20 milioni al Brighton. Sander Berge, preso per 2 milioni dal Valerenga nel 2016, ne costa ben 24 allo Sheffield e l'Atalanta ne spende quasi 14 per Malinovsky. Un'estate ricca: Mbwana Samatta all'Aston Villa per più di 10 milioni, era arrivato nel 2015 dalla RD del Congo per meno di 1 milione. Arrivato per poco più di 1 milione dagli svedesi dell'Hammarby nel 2017, Joseph Aidoo viene ceduto al Celta per 8.

L'ultimo anno: transizione L'ultima estate, era già nelle previsioni, è di transizione per il Genk che per la prima volta va in segno - tra acquisti e cessioni. Spese: circa 17-18. Incassi: 7. Arrivano giocatori da Olanda, Svizzera, Messico, Giappone, Colombia, in un'altra sessione dove il club belga ha seminato in attesa di raccogliere. Dal portiere 2002 Maarten Vanvdevoordt all'esterno cercato dall'Atalanta Joakim Maehle, dal centrale colombiano ventiduenne Jhon Lucumi alla punta nigeriana Paul Onuachu, il Genk è la vera grande miniera di talento d'Europa.