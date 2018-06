Da Milutinovic a Tudor. Udinese, i precedenti e gli scongiuri di Velazquez

© foto di Andrea Ninni/Image Sport

Gli scongiuri, per Julio Velazquez da Salamanca, sono certamente concessi e permessi. Però i precedenti mica sorridono al trentaseienne spagnolo. La famiglia Pozzo, alla guida del club friulano dal 1986, ha cambiato molti allenatori ma solo quattro di questi, prima di lui, erano stranieri. Quattro, tutti esonerati, tre in corso d'opera e uno non confermato a fine stagione come accaduto adesso a Tudor. Milutinovic, il globetrotter della panchine internazionali per eccellenza, eredità la panchina da Lombardo ma fu sostituito da Sonetti. Hodgson fu una scelta di assoluto prestigio, ma il dopo Spalletti non riuscì all'inglese che venne poi esonerato per far posto a Ventura. A seguire, dopo il ritorno di Spalletti, la disgraziata annata 2005-06, con quattro allenatori tra cui, secondo nella lista in ordine cronologico, Nestor Sensini. Auguri, dunque, a Velazquez. Perché i precedenti sui tecnici stranieri a Udine, coi Pozzo, non sono dei più benauguranti.

1987/88 Bora Milutinovic

2001/02 Roy Hodgson

2005/06 Nestor Sensini

2017/18 Igor Tudor

2018/19 Julio Velazquez