Da Mirabelli a Sogliano, tutti i ds in cerca di una poltrona

Tengono viva l’estate, quando non si gioca il campionato in campo scendono loro. Telefono bollente, a caccia del colpo di mercato. Ma una chiamata, intanto, la aspettano loro. Per tornare in sella, a muovere i fili del calciomercato. Ha voglia e scalpita Massimiliano Mirabelli dopo l’anno scorso in un Milan che doveva gettare le basi per un progetto. Mirabelli ha trattato con Raiola il contratto di Donnarumma, tra una lite e l’altra con l’agente più colorito del pianeta e con il procuratore di Gustavo Gomez, ha mostrato pugno di ferro e competenza. Adesso a lui pensa il Bologna per il dopo Bigon. Mentre attende un’occasione Marco Branca fermo da qualche anno. Non usa whatsapp perché è un po’ persona d’altri tempi, ma anche Sean Sogliano aspetta la telefonata giusta e un nuovo progetto da sposare. Ha lavorato negli Emirati Arabi e anche in Inghilterra, Gianluca Nani non si ferma un attimo ed è in attesa di una nuova avventura. Proprio come Manuel Gerolin. Oppure Stefano Giammarioli, che dopo aver fatto grande la Cremonese ha dovuto affrontare qualche problema di salute e per questo è stato ai box qualche mese. Ora è pronto a ricominciare, come e meglio di prima. Pure Fabio Lupo ha adrenalina e la giusta carica per tornare ad osservare con i suoi occhi attenti partite e calciatori per costruire e programmare: Palermo l’anno scorso ci ha provato e comunque i risultati gli hanno dato ragione. Poi Zamparini a stagione in corso lo ha esonerato e ha ingaggiato Valoti per due anni e mezzo. L’ex SudTirol è ancora legato contrattualmente ai rosanero ma di fatto esautorato con l’arrivo di Rino Foschi. Contratto con il Palermo a parte, Valoti è pronto ad abbracciare un nuovo progetto stimolante: Guarascio l’anno scorso avrebbe voluto affidargli il ruolo di direttore generale del Cosenza, lui sembra più uomo di campo. E in Calabria il lavoro di campo lo sta svolgendo nel migliore dei modi Stefano Trinchera.

A Trapani Fabrizio Salvatori ha fatto vedere ancora una volta di che pasta è fatto. Ha inseguito e sognato una salvezza con Calori in panchina, l’anno dopo insieme ad Adriano Polenta hanno cercato di riportare i granata in Serie B. Missione fallita, ma il lavoro positivo è rimasto sotto gli occhi di tutti. E Polenta e Salvatori se dovesse arrivare l’occasione giusta ripartirebbero con motivazioni e rinnovato entusiasmo. Proprio come Salvatore Di Somma dopo gli anni della rinascita del Benevento.

Conosciuto a Frosinone ma poco in ambito nazionale, Marco Giannitti è stato oscurato dal lavoro di Stefano Capozucca. Da qualche mese Giannitti non è più al centro della scena, se qualcuno volesse puntare su di lui potrebbe pensarci e affrontare una nuova sfida. Come una nuova sfida potrebbe prospettarsi anche per Leandro Rinaudo, sfortunato nella sua esperienza alla Cremonese dove ha fatto posto a Nereo Bonato. I presidenti sfogliano la margherita, i dirigenti in cerca di un contratto sono tanti e pronti a tornare in sella. Come Sergio Gasparin abile stratega anche sul piano aziendale. Oppure Franco Ceravolo che dopo aver timbrato il cartellino negli ultimi anni tra Guangzhou, Palermo e Livorno può dispensare utili suggerimenti e mettere al servizio dei club la sua esperienza pluriennale in ambito sportivo complice anche l’arricchimento culturale accumulato tra Inghilterra e Cina. E per risolvere le grane burocratiche può tornare utile l’esperienza dei segretari Giuseppe Mangiarano - l’anno scorso al Milan - oppure Massimiliano Dibrogni che è stato per anni braccio destro di Sean Sogliano. Serve un direttore generale? Telefonare a Roberto Zanzi o Luca Faccioli. Oppure bussare alla porta di Umberto Gandini.