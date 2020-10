Da Miranchuk a Diallo: tutti i trasferimenti dell'Atalanta

Sessione di mercato ricca di operazioni, sia in entrata che in uscita, per l'Atalanta di Gian Piero Gasperini. I nerazzurri hanno puntellato il gruppo a disposizione del tecnico con rinforzi utili per allungare la rosa e per garantire alternative ai titolari, ma la società è riuscita anche a trattenere i big (dal Papu Gomez a Zapata) nonostante i vari assalti delle ultime settimane. Con la ciliegina sulla torta della cessione di Amad Diallo, sulla scia di Kulusevski, al Manchester United per una cifra record che con i bonus potrebbe toccare i 40 milioni di euro.

Le operazioni in entrata

Fabio Depaoli (C) (Sampdoria) PRE

Johan Mojica (C) (Girona) PRE

Sam Lammers (A) (PSV Eindhoven) DEF

Cristiano Piccini (D) (Valencia) PRE

Cristian Romero (D) (Juventus) PRE

Aleksej Mirančuk (A) (Lokomotiv Moscow) DEF

Simone Muratore (C) (Juventus) DEF

Mario Pasalic (C) (Chelsea) DEF

Le operazioni in uscita

Arkadiusz Reca (D) (Crotone) PRE

Raoul Bellanova (D) (Pescara) PRE

Ebrima Colley (A) (Hellas Verona) PRE

Filippo Melegoni (C) (Genoa) PRE

Federico Mattiello (C) (Spezia) PRE

Lennart Czyborra (D) (Genoa) DEF

Timothy Castagne (D) (Leicester City) DEF

Amad Diallo (A) (Manchester United) DEF