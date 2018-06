Da Miranda a Dembelé. Le 36 ore londinesi dei dirigenti dell'Inter

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

La Gazzetta dello Sport prova a ricostruirele 36 ore londinesi di Piero Ausilio e Giovanni Gandini. I due dirigenti dell'Inter si sono diretti al centro sportivo del Tottenham per parlare con Joao Miranda che sta preparando lì il Mondiale di Russia, sul tavolo il rinnovo dal 2019 al 2020 con ritocco dell'ingaggio. Ma gli uomini mercato nerazzurri hanno parlato anche con gli Spurs di Moussa Dembele, centrocampista indicato da Spalletti come primo rinforzo. Il Tottenham non pare volersi sedere al tavolo delle trattative, ma molto dipenderà anche dal futuro di Mauricio Pochettino.