Da Montella a Iachini. Solo tre punti in più dalla retrocessione

Da Vincenzo Montella a Giuseppe Iachini è cambiato tanto e, in sostanza, per la Fiorentina la forbice dal terzultimo posto si è allungata di soli tre punti. L'arrivo del figliol prodigo ha portato garra, carisma, pure entusiasmo e senso d'appartenenza. Però a conti fatti, la media è sì superiore ma in sei gare di campionato è di soli 1,33 punti per partita. Contro Atalanta e Juventus gli ultimi due ko, nelle stesse quattro gare al girone d'andata Montella aveva collezionato due pareggi (bianconeri e orobici) e due pareggi (Genoa e Napoli). Iachini, invece, col Grifone ha pareggiato mentre ha vinto con gli azzurri per 2-0. Il punto è che dietro corrono: se Brescia e SPAL si sono fermate e ora son più distanziate, dietro tutte arrembano e la distanza dalla terzultima resta di soli tre punti in più.

Vincenzo Montella

Gare Serie A: 16

Vittorie: 3

Pareggi: 5

Sconfitte: 8

Media punti in A: 0,88 punti

Giuseppe Iachini

Gare Serie A: 6

Vittorie: 2

Pareggi: 2

Sconfitte: 2

Media punti in A: 1,33