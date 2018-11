Da Mosca: Zaniolo verso la conferma, ma che tentazione Pastore...

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Se, come sembra dopo la conferenza stampa di Di Francesco, gli esterni d'attacco del 4-2-3-1 saranno Kluivert e Florenzi (ma su quest'ultimo mi riservo qualche dubbio) e il mediano di costruzione Lorenzo Pellegrini, decisamente più a suo agio nel ruolo di Cristante, non rimangono molte alternative a Di Francesco per il ruolo di "trequartista" nella sfida al CSKA Mosca, una veste che in tanti hanno indossato durante la stagione con risultati alterni. C'era riuscito bene il più vecchio dei Pellegrini, ma la necessità tattica lo costringe a arretrare, quindi le alternative al momento sembrano due: Nicolò Zaniolo, come a Firenze, o il rientrante Javier Pastore. Cervellotico e ardito pensare ad un adattamento di Schick, El Shaarawy o Under, almeno al momento.

Ma da quanto non gioca il Flaco? Se si dimenticano volutamente i 12 minuti finali di Roma-SPAL, dal derby del 29 settembre. Una vita, con due infortuni in mezzo, entrambi al polpaccio: la domanda quindi diventa quando effettivamente potrà dare alla squadra e con che tipo di autonomia, se schierato. Probabilmente non molto e non oltre la mezz'ora, con caratteristiche però molto diverse da quelle di Zaniolo. Fosse una sfida da dentro-fuori contro il Real Madrid giocherebbe lui, stasera probabilmente si va sul sicuro, con l'ex Inter.