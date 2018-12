Da Mou a Solskjaer: il futuro di Pogba è da riscrivere

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Per mesi si è parlato di un probabile addio di Paul Pogba al Manchester United. Colpa di diversi diverbi tra il centrocampista e Jose Mourinho, colpa dello scarso feeling tra i due che molto spesso ha fatto sì che il francese si accomodasse in panchina e fosse una sorta di riserva ai Red Devils e in tutto questo la Juventus teneva dritte le antenne, con il giocatore che a più riprese, anche nel doppio scontro di Champions League, aveva fatto capire di essere disposto a tornare e che avrebbe accettato di vestire nuovamente la maglia bianconera senza pensarci due volta. Lo scorso 18 dicembre però è arrivato sì un addio, ma non quello che la Vecchia Signora sperava, quello di Jose Mourinho dalla panchina del club inglese.

Ecco che a questo punto il nuovo matrimonio tra Pogba e la Juve si è complicato, e di molto. Tutto dipenderà da Ole Gunnar Solskjaer, neo tecnico dello United e dal suo pensiero proprio sul centrocampista campione del mondo. Se tra i due si instaurerà un bel rapporto e lo stesso giocatore dovesse tornare a essere decisivo per Paratici sarebbe forse impossibile riportarlo a Torino, mentre in caso contrario tutto sarebbe ancora aperto. Intanto però la trattativa per il ritorno di Pogba alla Juventus non può che essersi fermata e il discorso ha tutta l'aria di dover essere rimandato a giugno.