Da Murgia a Cataldi: le Supercoppe della Lazio passano per il vivaio

Tra i diversi comun denominatori delle ultime due vittorie della Lazio nella Supercoppa italiana ce n’è uno che spicca e che non può che rendere orgogliosa tutta la famiglia biancoceleste. Perché se ad agosto del 2017, all’Olimpico, la finale venne decisa da un gol di Murgia al 94’, ieri sulla sirena, al 93', è stato Cataldi a mettere la parola fine del match contro la Juventus (3-1). Murgia prima, Cataldi poi. Due ragazzi romani, cresciuti nel settore giovanile biancoceleste sotto l’ala protettiva del padre-allenatore Simone Inzaghi. Hanno un passato diverso, Alessandro e Danilo, e indipendentemente dal futuro che scriveranno c'è da giurare che entrambi rimarranno nella storia della Lazio per queste due pregevoli firme.

Uno con un destro di prima da dentro l’area a battere Szczesny dopo una cavalcata di Lukaku a sinistra. L’altro con una punizione splendida sotto l’incrocio per sigillare il trofeo, il 4° nell’ultimo decennio di dominio bianconero. Prima Murgia sotto il cielo di Roma, poi Cataldi al King Saud University Stadium di Riyad. Ha vinto la Lazio e la lazialità. La voglia di non mollare mai, di crederci fino in fondo. Di migliorarsi senza soluzione di continuità, con fiducia e dando continuità a ciò che veniva proposto senza spendere cifre esorbitanti sul mercato. "Abbiamo vinto col cuore, qualità e ferocia agonistica. Siamo una grande famiglia", ha spiegato Lotito. Due successi (2017 e 2019) costruiti da lontano, che passano per il tanto sacrificio svolto negli ultimi anni nel settore giovanile. “Siamo contenti, abbiamo smentito i pronostici e la Coppa torna con noi a Roma. Questo gruppo è meraviglioso. Con la Juventus non vincono tutti due volte in poche settimane”, ha detto con estrema soddisfazione il classe ’94 di Ottavia con gli occhi lucidi e la medaglia al collo. Nessuno gli dava credito, così come a Murgia e come accade di solito alla Lazio, che ogni estate parte sempre dietro nelle varie griglie di campionato. Le parole però le porta via il vento, quello che rimarrà per sempre sono i fatti, i gol, le vittorie e le coppe. E due delle ultime tre portano i nomi di Cataldi e Murgia, due giovani cresciuti a Formello. Chiamasi destino e programmazione.