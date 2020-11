Da Musso a Silvestri passando per Onana e Meret: Inter a caccia del dopo Handanovic

vedi letture

In casa Inter si guarda al successore di Samir Handanovic, in scadenza nel 2002 e ormai avanti con gli anni. Come riportato da Fcinternews.it, in cima alla lista dei nomi seguiti e apprezzati c'è sempre il 26enne Juan Agustin Musso (Udinese), già corteggiato a lungo nei mesi scorsi ma mai realmente vicino a causa di una valutazione troppo alta da parte del suo club (almeno 30 milioni).

Porta italiana - Occhio anche a una new entry italiana come il 29enne Marco Silvestri (Hellas Verona) che è in scadenza nel 2022 e potrebbe lasciare i veneti a fine campionato a prezzo di saldo. Un potenziale affare low cost visto l'ingaggio abbordabile del portiere (400mila euro), che nelle ultime due stagioni ha dimostrato di poter fare bene anche ad alto livello e già era stato preso in considerazione l'estate scorsa prima che i nerazzurri optassero per tenere Ionut Radu come vice Handanovic.

Occhi anche all’estero - Sul fronte internazionale un profilo tenuto d'occhio è quello del classe 1996 André Onana dell'Ajax, anche lui in scadenza di contratto nel 2022. In estate ci aveva pensato il Chelsea (che poi ha virato su Edouard Mendy), adesso lo studia anche l'Inter che vanta ottimi rapporti con l'entourage del calciatore camerunense. Senza dimenticare il classe 1997 Alex Meret, che il Napoli vorrebbe blindare fino al 2025. Il portiere friulano per ora nicchia e soffre la concorrenza di David Ospina: attenzione a possibili sviluppi.