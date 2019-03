Da Nainggolan e Buffon fino a Chiellini e Allegri: il ricordo di Astori

Fonte: Firenzeviola.it

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

A poca distanza dal primo anniversario della scomparsa di Davide Astori, Sky Sport ha chiesto un ricordo ad alcuni esponenti del calcio italiano. Di seguito alcune battute riportate da Firenzeviola.it:

Chiellini: "Si sta facendo sempre più controlli, non so di più cosa si posa fare, non ci siamo dati ancora spiegazioni. Elegante, bel piede, lettura delle gara. Quando gioco con mia figlia, pensare che Vittoria non avrà questa fortuna mi tocca molto perché in ritiro in Nazionale erano il nostro amore e ne parlavamo sempre".

Nainggolan: "I genitori vogliono sapere perché è successo e per ora non è stato ancora spiegato. Aveva un'altra cultura andava a scoprirle, rispetto a me"

Badelj: "La lettera che ho letto in chiesa sta in una bacheca nella biblioteca nella mia casa a Zagabria, dedicata solo a lui"

Allegri: "La cosa per cui sono addolorato è il fatto che lui stava diventando un uomo che avrebbe insegnato rispetto e sarebbe diventato un esempio. Aveva un bel piede sinistro e la sfortuna è stata di avere avuto davanti due difensori fortissimi"

Ranocchia: "Davide era genuino e alla mano, cosa rara in questo mondo, lo prendevo in giro perché non sembrava un giocatore"

Buffon: "Mi viene il buonumore e la fiducia che il mondo possa essere migliore e cambiato da persone come lui, è una carezza all'anima".