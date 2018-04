Da Nicola a Zenga: Crotone, la differenza è tutta nella sfida col Bologna

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

La differenza, per adesso, nella gestione del Crotone di Davide Nicola con quella di Walter Zenga, è una gara in più per l'Uomo Ragno con una vittoria in più. Per il resto, è certamente migliorata la difesa così come l'attacco ma la classifica resta preoccupante per il club di Vrenna. Con Nicola, 15 partite in Serie A: 3 vittorie, 3 pari e 9 ko, 11 soli gol fatti e 30 subiti per una media di 0,80 punti per ogni gara disputata. 0,94 per 15 punti in 16 gare con Zenga, 18 reti fatte e 26 subiti ma fino alla sfida contro il Bologna il rendimento in classifica era identito per i due allenatori. Certo è che il successo contro gli uomini di Donadoni è importante per la fiducia e per il morale di una formazione che adesso andrà a Marassi per sfidare il Genoa, poi ospiterà la Juventus poi nell'ordine avrà: l'Udinese in Friuli, il Sassuolo in casa, il Chievo Verona al Bentegodi, la Lazio allo Scida e il Napoli, all'ultima, al San Paolo.