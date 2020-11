Da Niort-Brest in Ligue2 a Juve-Dinamo di Champions in sei anni. Frappart scrive la storia

Juventus-Dinamo Kiev sarà arbitrata da Stephanie Frappart che diventerà la prima donna a dirigere un gara di Champions League maschile. Un’ennesima prima volta, verrebbe da dire, per il fischietto francese che dal 2014 a oggi ha fatto passi da gigante nel mondo del calcio maschile, senza abbandonare quello femminile che l’ha vista protagonista in campo internazionale dal Mondiale 2015 fino alla finale del Mondiale del 2019 passando per l’Olimpiade di Rio del 2016 e l’Europeo del 2017 senza contare le varie presenze in UWCL.

Nel 2014 divenne la prima donna ad arbitrare una gara di Ligue2 (Niort-Brest), anche se poi dovette aspettare cinque anni per salire di categoria ed entrare nella storia arbitrando la sfida fra Amiens e Strasburgo di Ligue1. In campo internazionale invece il riconoscimento della sua bravura arrivò nell’agosto del 2019 quando venne chiamata, prima donna, a dirigere il derby inglese fra Liverpool e Chelsea valido per la Supercoppa Europea. Quest’anno invece è arrivata prima la chiamata per arbitrare la sfida fra Leicester e Zorya di Europa League e ora quella fra Juve e Dinamo Kiev di Champions League. Ennesima prima volta per Frappart che così può continuare a scrivere la storia nel mondo dei direttori di gara con la speranza di essere solo l’apripista per altre donne che hanno scelto di dedicarsi al difficile lavoro di arbitro.