Da oggetto del desiderio a insostituibile: Napoli-Roma nel segno di Veretout

La Roma torna a Napoli 21 partite dopo la sfida dello scorso anno costata la sconfitta ai giallorossi, l’inibizione a Fienga e la squalifica al medico sociale Manara a causa del mancato rispetto delle normative anti Covid nel San Paolo. Di strada, però, da quel giorno la squadra di Fonseca ne ha fatta. Due sono le sconfitte (quella con il Siviglia e l’altra con il Verona a tavolino) poi solo vittorie o pareggi per la Roma. Chi in questi match c’è sempre stato, o quasi, è Jordan Veretout. Arrivato la scorsa estate è da subito entrato nei meccanismi di gioco del tecnico e poco cambia il modulo adottato. Che sia difesa a 4 o a 3, il francese è il perno del centrocampo.

Fonseca ieri in conferenza lo ha ammesso: “Jordan è molto importante per noi, ma non è insostituibile”. I fatti e le cronache di spogliatoio dicono altro. Dalla gara del San Paolo dello scorso luglio ha saltato solo 4 partite su 22, di cui una per squalifica contro il Siviglia. Nelle altre, anche quando l’avversario permetteva un turno di riposo, ha sempre giocato, se non dal primo minuto lo ha fatto fato comunque partendo dalla panchina come successo a Cluj giovedì risultando anche decisivo. Fonseca da tempo gli ha affidato il centrocampo e per questo in estate se c’era un calciatore sul quale aveva posto un veto per la cessione, quello era proprio Veretout. Le offerte, tra le altre cose, non sono nemmeno mancate. Proprio il Napoli lo ha tentato a più riprese, ma la risposta è sempre stata la stessa “no, grazie”. E pensare che Gattuso lo avrebbe voluto già al Milan, mentre con il Napoli è stato costretto poi a virare su Bakayoko. Intanto stasera sarà dall’altra parte, pronto a giocare per la Roma che in stagione lo ha già visto andare in gol 5 volte (4 dal dischetto) e fornire anche 3 assist a dimostrazione come per questa squadra sia veramente insostituibile.