Da oggetto misterioso a risorsa per il futuro: Younes convince tutti

Da oggetto misterioso a utile pedina per il presente e per il futuro: Amin Younes in un pomeriggio apparentemente poco interessante è salito alla ribalta, facendo capire di non essere stato a caso nella scuola Ajax.

Il tedesco è stato il protagonista incontrastato del pomeriggio degli azzurri, fra serpentine e accelerazioni. È entrato in entrambe le reti, procurandosi prima il fallo da cui è scaturita la punizione vincente di Mertens, poi chiudendo la partita con una splendida azione personale. 3 reti in 8 presenze di Serie A è il suo quadro in questo primo anno. Presenze, non partite. L'unica giocata per intero è stata quella di oggi. Il resto, un'ora scarsa di gioco contro l'Empoli e poco meno contro l'Empoli, più vari spezzettoni di gara di un quarto d'ora o poco più. Per questo i numeri dell'esterno d'attacco acquisiscono maggior valore.

Col secondo posto ormai in cassaforte le ultime partite potranno dare ulteriori indicazioni a Carlo Ancelotti. Il tecnico parla di rinforzi mirati e idee chiare. E a oggi una soluzione sulla sinistra è stata trovata già in casa.