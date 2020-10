Da Osimhen a Bakayoko: tutti i trasferimenti del Napoli

Due colpi li aveva già chiusi nei mesi scorsi, due li ha portati a casa in queste settimane di trattative. Il Napoli si è mosso con intelligenza sul mercato, firmando anche quello che è l'acquisto più costoso dell'intera sessione di Serie A, ovvero Victor Osimhen. Con lui, al foto finish, ecco anche Tiemoue Bakayoko in prestito dal Chelsea, il mediano che Gennaro Gattuso chiedeva a gran voce per dare equilibrio alla sua squadra. Le uscite più importanti hanno riguardato Allan e Callejon, ma pure Younes e Ounas.

Le operazioni in entrata

Tiemoué Bakayoko (C) (Chelsea) PRE

Victor Osimhen (A) (LOSC Lille) DEF

Andrea Petagna (A) (Spal) FP

Amir Rrahmani (D) (Hellas Verona) FP

Le operazioni in uscita

Adam Ounas (A) (Cagliari) PRE

Josè Maria Callejon (A) (Fiorentina) SVI

Sebastiano Luperto (D) (Crotone) PRE

Amato Ciciretti (C) (Chievo Verona) PRE

Amin Younes (C) (Eintracht Frankfurt) PRE

Zinédine Machach (C) (VVV-Venlo) PRE

Gennaro Tutino (A) (Salernitana) PRE

Gianluca Gaetano (A) (Cremonese) PRE

Allan (C) (Everton) DEF

Orestis Karnezis (P) (LOSC Lille) DEF

Leandrinho (A) (Red Bull Bragantino) DEF