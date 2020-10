Da Osorio a Cyprien: tutti i trasferimenti del Parma

Sessione di mercato pirotecnica per il Parma, almeno nella seconda parte di trattative. Il cambio di proprietà con l'avvento di Kyle Krause ha dato una svolta decisiva al ds Marcello Carli che dopo l'arrivo dell'imprenditore dell'Iowa ha chiuso ben 8 operazioni in entrata. Oltre ai nuovi arrivi, il Parma ha resistito agli assalti per i suoi big, eccezion fatta per Dejan Kulusevski che ha fatto formalmente ritorno all'Atalanta prima di passare alla Juventus.

Le operazioni in entrata

Yordan Osorio (Porto) DEF

Maxime Busi (Charleroi) DEF

Juan Brunetta (Godoy Cruz) PRE

Valentin Mihaila (Universitatea Craiova) DEF

Wylan Cyprien (Nice) DEF

Simon Sohm (Zurich) DEF

Hans Nicolussi Caviglia (C) (Juventus) PRE

Lautaro Valenti (D) (Lanús) DEF

Le operazioni in uscita

Luca Siligardi (A) (Crotone) PRE

Kastriot Dermaku (D) (Lecce) PRE

Matteo Darmian (D) (Inter) DEF

Alessio Da Cruz (A) (Groningen) PRE

Michele Fornasier (D) (Cremonese) DEF

Antonino Barillà (C) (Monza) DEF

Ionuț Radu (P) (Inter) FP

Dejan Kulusevski (C) (Juventus) FP