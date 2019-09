Da Pandev e De Vrij ai rinnovi attuali: Lotito impara dal passato

Fonte: Dall'inviato a Roma

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Sembra passata un’eternità da quando in casa Lazio scoppiavano casi come quelli di Pandev, Ledesma, De Silvestri ma soprattutto De Vrij. Situazioni spiacevoli in cui il problema era di natura contrattuale. Singole problematiche che per ovvie ragioni andavano a incidere nello spogliatoio e nell’ambiente in generale. Un’eternità in cui la società di Lotito sembrerebbe aver imparato dagli errori passati per migliorare l’organizzazione e guardare al futuro con ottimismo. Perché capire di aver commesso qualche sbaglio è il primo passo per crescere e migliorare. Prevenire onde dover curare. Ora non si vuole più aspettare per blindare un big, con il rischio di arrivare allo scontro finale, ma si cerca di programmare con largo anticipo il possibile rinnovo, per farlo sentire apprezzato e renderlo più sereno e stimolato. Emblematici, in questo senso, i prolungamenti in arrivo per Milinkovic, Correa e Luis Alberto. Sono rispettivamente in scadenza 2023, 2023 e 2022 e non ci sarebbe l’esigenza, a livello di tempi, di allungare l’accordo adesso. La Lazio è pronta a mettere nero su bianco le 3 sigle, che diventerebbero 4 se si aggiunge quella di Caicedo (in scadenza 2020).

Milinkovic, Correa e Luis Alberto sono tre pilastri della squadra di Inzaghi. Le tre comete che dovranno illuminare il cammino verso la Champions, l'obiettivo sognato e sempre sfumato. In estate sono suonate alcune sirene di mercato, ma alla fine sono rimasti tutti e tre a Formello. Lo hanno fatto con convinzione, voglia e stimoli, che aumenteranno in maniera naturale una volta firmato il prolungamento. Oltre che per una questione di tranquillità personale e dello spogliatoio, è chiaro che la Lazio abbia voglia di tutelarsi in vista di possibili affondi futuri di altri club verso di loro. Se, come sembra, dovessero arrivare questi rinnovi, quando qualcuno busserà alla porta di Lotito, lui avrà il coltello dalla parte del manico per provare a imporre le sue condizioni. Ma di questo se ne riparlerà più avanti. Adesso l’obiettivo rimane il campo tra Serie A ed Europa League, che ripartirà tra meno di due settimane. La Lazio vuole avanzare ancora uno scalino, dopo averne già saliti svariati. Perché è innegabile che rispetto a 7-8 fa quella biancoceleste è tutta un’altra realtà, sotto tutti i punti di vista: sportivo, economico (il tetto ingaggio è in netta crescita), strutturale (con l’inserimenti di figure come Diagonale e Peruzzi) e di gestione. E allora ben vengano passi avanti del genere, con la consapevolezza che la strada è ancora in salita e che si dovrà guardare sempre avanti.