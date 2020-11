Da Pastore a Fazio. Fonseca in conferenza fa il punto sui prossimi rientri della Roma

Roma impegnata domani in Europa League contro il Cluj, col tecnico giallorosso Paulo Fonseca che in conferenza stampa ha fatto anche il punto sui prossimi recuperi e rientri: "Pastore tornerà la prossima settimana e vedremo come starà, che tipo di lavoro dovrà fare ma la cosa più importante è che lui ritorni. Diawara e Calafiori li aspettiamo presto. Un giudizio su Fazio e Jesus? Si stanno allenando bene, sono disponibili, vediamo se giocheranno domani o no. Smalling pronto per giocare tre partite dall'inizio? Domani non partirà titolare. E' troppo fare tre gare di seguito in questo momento per lui".

