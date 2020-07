Da Paz a Pjanic: 11 squalificati dal Giudice Sportivo. Stop e multa per Davide Nicola

Sono undici i calciatori che saranno costretti a saltare l'ultima giornata di campionato a causa di una squalifica. Si tratta di Bartosz Bereszynski (Sampdoria), Lyanco (Torino), Gianluca Mancini (Roma), Soualiho Meité (Torino), Pedro Obiang (Sassuolo), Andrea Papetti (Brescia), Nehuen Paz (Lecce) Miralem Pjanic (Juventus), Ante Rebic (Milan), Marko Rog (Cagliari) e Rachid Ghezzal (Fiorentina). Per quest'ultimo anche duemila euro di molta per avere simulato di essere stato sottoposto a intervento falloso in area di rigore avversaria.

Salterà l'ultimo turno di campionato anche l'allenatore del Genoa Davide Nicola. Questa la motivazione: "Rispondendo il medesimo, in quanto allontanato al 36° del primo tempo, non essendo stato identificato l'autore della frase offensiva, proveniente dai componenti della panchina del Genoa, rivolta al Direttore di gara e dal medesimo percepita". Per Nicola anche duemila euro di multa.