Da Pedro a Mkhitaryan. La Roma e Fonseca si godono gol e prestazioni low cost

Operazioni a bassissimo costo, ma con un rendimento massimale. La Gazzetta dello Sport analizza il momento della Roma, soffermandosi in particolare su Pedro e Mkhitaryan sulle fortune attuali della Roma. Due giocatori in grado di aggiungere qualità, esperienza, carattere e mentalità vincente. Oltre ai gol, visto che i due sono anche i capocannonieri della squadra giallorossa con 4 gol (alla pari di Veretout, che però ha potuto sfruttare l’opportunità di calciare tre rigori). E la cosa bella, appunto, è che i due sono costati praticamente niente alla Roma. Gol low cost, di quelli che ti cambiano la vita non fosse altro perché vivi il vanto di aver fatto delle scelte giuste già in partenza (a dispetto anche dell’eta dei due, con lo spagnolo che ha 33 anni e l’armeno 31).