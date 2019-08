Da Pellegrini-Defrel agli addii in mezzo: il punto sul mercato del Cagliari

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Cambia tanto e sogna in grande il Cagliari del Presidente, Tommaso Giulini. Il numero uno dei sardi, dopo Nandez, Rog e Nainggolan, cambierà ancora la rosa. Ha chiuso la porta all'addio di Pavoletti e cerca ora un altro pezzo davanti mentre tra i pali è confermata la fiducia a Rafael anche dopo il ko di Cragno.

Pellegrini c'è. Poi la punta In arrivo c'è il terzino Luca Pellegrini. Pronto il contatto per definire i dettagli anche dell'ingaggio del terzino che tornerà in Sardegna in prestito dalla Juventus. Poi la punta. Chiusa la porta all'addio di Leonardo Pavoletti, il Cagliari ora ritornerà alla carica dopo Ferragosto per Gregoire Defrel della Roma. Da cercar nuovamente l'accordo sulla formula coi giallorossi, Defrel ha anche altre richieste in A (Atalanta su tutte, poi il Torino). Così il Cagliari pensa anche al prestito di Giovanni Simeone della Fiorentina.

Cambia la mediana Presi Naithan Nandez, Marko Rog e Radja Nainggolan, il Cagliari farà partire pedine importanti. Paolo Pancrazio Faragò e Filip Bradaric sono in uscita: il club gli ha comunicato che possono partire e non è esclusa anche una partenza di Valter Birsa per il quale non è andato a buon fine un possibile scambio col Lecce.