Da Pereyra a Deulofeu: tutti i trasferimenti dell'Udinese

Chiusura di mercato col botto, per l'Udinese. Nelle ultimissime ore di trattative infatti i friulani hanno chiuso per il ritorno in Italia di Gerard Deulofeu, arrivato dai cugini del Watford. Prima ancora era toccato a Roberto Pereyra fare lo stesso percorso, ma pure a Ignacio Pussetto. Nel mezzo qualche colpo a sorpresa e diverse cessioni importanti che hanno sfoltito la rosa a disposizione di mister Gotti.

Le operazioni in entrata

Jean-Victor Makengo (C) (Nice) DEF

Gerard Deulofeu (A) (Watford) PRE

Ignacio Pussetto (A) (Watford) PRE

Rolando Mandragora (C) (Juventus) PRE

Roberto Pereyra (C) (Watford) DEF

Kevin Bonifazi (D) (Spal) PRE

Tolgay Arslan (C) (Fenerbahçe) SVI

Fernando Forestieri (A) (Sheffield Wednesday) SVI

Thomas Ouwejan (D) (AZ) PRE

Nahuel Molina (D) (Boca Juniors) SVI

Le operazioni in uscita

Lukasz Teodorczyk (A) (Charleroi) PRE

Matos (C) (Empoli) PRE

Rolando Mandragora (C) (Juventus) DEF

William Troost-Ekong (D) (Watford) DEF

Riad Bajic (A) (Ascoli) PRE

Svante Ingelsson (C) (Paderborn 07) PRE

Aly Mallé (D) (Ascoli) DEF

Antonín Barák (C) (Hellas Verona) PRE

Francisco Sierralta (D) (Watford) DEF

Stipe Perica (A) (Watford) DEF

Andrija Balić (C) (DAC Dunajská Streda) DEF

Mohamed Fofanà (C) (Lens) DEF